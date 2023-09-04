МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Курс рубля немного снижается по отношению к доллару в первой половине торгов понедельника, при этом цена за отечественную валюту существенно не меняется по отношению к юаню и евро: иностранные валюты торгуются по 96,48, 13,27 и 104,28 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Нефть поддержит рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.41 мск растет на 39 копеек, до 96,48 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,27 рубля, евро дорожает на 13 копеек, до 104,28 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время почти не меняется к закрытию пятницы — 88,56 доллара за баррель.

"Сегодня утром курс доллара опять инерционно пытается плавно расти и преодолеть 96,5 рубля. Несмотря на текущие различия позиций Минфина и Банка России, ожидания скорого принятия действий властей, способных укрепить рубль, остаются устойчивыми. По моему мнению, они не позволят доллару пойти заметно выше текущих уровней. Рассчитываем, что до новых вводных волатильность американской валюты останется невысокой, а диапазон 95,5-96,5 рублей сохранит свою актуальность", — считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

В пятницу министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство ищет консенсус с Банком России в отношении валютного контроля в стране. При этом он отметил, что в данный момент Минфин выступает за более жесткие меры в отношении контроля за потоками валюты, а центральный банк, напротив, занял более либеральную позицию.

"Ждем продолжения плавного снижения курса рубля. Сделанные на прошлой неделе заявления глав ЦБ и Минфина о намерении поддержать российскую валюту оказали лишь краткосрочное воздействие на рынок. Связано это с тем, что сейчас на российском валютном рынке мало спекулянтов, и они не могут оказать значимого воздействия на котировки. Курс рубля же определяется реальным спросом на валюту и ее предложением. Пока этот баланс играет не в пользу "россиянина", — заключил Алексей Антонов из компании "Алор брокер".