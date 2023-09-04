МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Сервис кикшеринга Whoosh и российская биотехлаборатория Neiry первыми в мире протестировали электросамокат, управляемый силой мысли — его скорость можно контролировать без использования рук с помощью волновой активности головного мозга, рассказали в пресс-службе компании. АТОР оценила рост цен на зимние туры из России в этом сезоне

"Сервис кикшеринга Whoosh совместно с российской биотехлабораторией Neiry провели эксперимент по управлению самокатом силой мысли. Скорость самоката контролируется без использования рук с помощью волновой активности головного мозга", — говорится в сообщении Whoosh.

"Это первый подобный эксперимент в мире. Рабочий прототип был собран разработчиками Whoosh и успешно протестирован. Это экспериментальный проект, на данный момент в Whoosh не планируют использовать эту функцию в массовых поездках", — уточнили в компании.

В эксперименте использовали нейроинтерфейс Neiry — это устройство снимает показатели электроэнцефалограммы головного мозга человека, оно позволяет понять, в каком состоянии находится мозг: его когнитивную нагрузку, усталость, стресс и концентрацию внимания. Разработчики подключили его к компьютеру, а компьютер — к самокату Whoosh. Алгоритмы анализировали концентрацию пользователя, а разработчики связывали ее со скоростью самоката.

Когда человек концентрируется, скорость самоката становится больше — разработчики объяснили, что такое происходит, когда на пути водителя нет препятствий и дорога ровная. В состоянии, когда концентрация внимания снижается, скорость самоката падает. Таким образом, у разработчиков получилось менять скорость самоката "силой мысли".