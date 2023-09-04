МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Россия готова полностью обеспечить потребности Турции по зерну, сообщил президент России Владимир Путин. Путин обвинил страны Запада в обмане по обязательствам зерновой сделки

"Турция — наш большой партнер. В Турции большая перерабатывающая мукомольная промышленность, мы это знаем, полностью обеспечим потребности Турецкой Республики", — сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Россия ждет хороший урожай зерна, экспортный потенциал сохранится на уровне в 60 миллионов тонн, заявил Путин.

"У нас хороший урожай будет в этом году, где-то в прошлом году 158 миллионов тонн, в этом году где-то 130 (миллионов тонн — ред.) будет. Экспортный потенциал тоже сохранится где-то на уровне в 60 миллионов (тонн — ред.)", — сказал Путин по итогам переговоров.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И УДОБРЕНИЕ

Россия намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения в Турцию, а также способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли, сообщил президент России Владимир Путин. В Евросоюзе призвали Россию вернуться к зерновой сделке

"Россия, несмотря на все чиненные препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли", — заявил президент на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

Со стороны России продолжается организация поставки 1 миллиона тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и дальнейшей транспортировки в беднейшие страны, в этом вопросе Россия рассчитывает на поддержку Катара, заявил Путин.

"В этих целях продолжили в частности организовывать поставки 1 миллиона тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны", — заявил президент России.