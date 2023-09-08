МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ангола планирует ввести безвизовый режим для граждан стран G20, в частности россиян, данный законопроект проходит межведомственное согласование, заявил российский посол в этой стране Владимир Тараров. Российский туроператор рассказал о получении электронной визы иностранцами

В марте дипломатический источник сообщал РИА Новости, что Ангола и Россия могут договориться об упрощении визового режима на заседании межправительственной комиссии в апреле-мае. Уже в июне посол африканской страны в Москве Аугушту да Силва Кунья заявил РИА Новости, что Ангола упростила получение туристических виз для россиян, сейчас их можно оформить онлайн без визита в посольство. Он добавлял, что в ближайшее время может быть обсуждено упрощение и других видов виз – на ближайшем заседании межправительственной комиссии Анголы и России.

"Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование, по итогам которого будет передан в парламент Анголы и утвержден. Эта инициатива — прямое указание руководства страны. Такая мера им необходима для развития своего инвестиционного и туристического потенциала", — приводит слова Тарарова газета "Известия".

Инициативу, как утверждает издание, выдвинул и уже принял главный исполнительный орган республики — совет министров, теперь дело за решением парламента.

При этом собеседник "Известий" в ангольском посольстве в РФ подтвердил, что власти действительно рассматривают вопрос о введении безвизового режима для россиян.

Участниками "Группы двадцати" являются Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, а также ЕС.