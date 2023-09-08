МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 8 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (июль) 234,59 трлн йен 276,69 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июль) 1,509 трлн йен 2,772 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (2кв2023) 3,2% 4,8% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2023) 0,8% 1,2% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,3% 0,3% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 6,2% 6,1% (факт)
10:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (август) -6,4 тыс 15 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (август) 5,5% 5,6%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 512  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 631  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 48,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 240,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 123,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 16,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -142,1 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -70,2 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -98,5 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -4,5 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 146,7 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,6% 0,3% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 4,3% 5,1% (прогноз)
  RUB ФосАгро — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023) 318 (9м2022) + 465 (фин2022) — див-д 2022 126 (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023
  RUB Группа Позитив /Positive Technologies/ — ВОСА (реестр закрыт 18.07.2023, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    