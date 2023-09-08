МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы обновила очередной рекорд, впервые превысив круглый уровень в 70 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. "Газпром" подает газ через Украину по заявкам на 8 сентября

Дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в пятницу на 1,37%, до 70 071 рубля за тонну. Это уже шестое рекордное значение по итогам торговых сессий с начала сентября. А за август его цена выросла на 18,5% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

Стоимость марки Аи-92 также обновила рекорд и подскочила на 1,09%, до 66 942 рублей. Бензин Аи-95 потерял в цене 0,1%, составив 76 797 рубля за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 3,76%, их цена составила 29 166 рублей. Цена авиакеросина снизилась на 0,64%, до 71 263 рублей, мазута — на 0,01%, до 35 931 рубля за тонну.

В России принят закон о "донастройке" топливного демпфера — механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.