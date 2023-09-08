МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в пятницу после нескольких дней снижения на неделе, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит колеблются на опасениях "ястребиных" действий ФРС

По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,27%, до 34 593,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,46%, до 13 808,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 4 468,02 пункта.

Рынки демонстрируют рост после того, как индекс S&P 500 за период со вторника по четверг снизился почти на 1,5%, а NASDAQ за те же дни — более чем на 2%. Индекс Dow Jones в свою очередь хоть и рос накануне, за отрезок со вторника по четверг также опустился — примерно на 1%. Инвесторы оценивали корпоративные новости и статданные, способные указать на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Мне кажется, что это вполне предсказуемая схема простого разгона. У вас слабый сезонный период, у вас недостаток данных. Я думаю, что это вполне здоровая, вполне предсказуемая ситуация", — приводит портал MarketWatch слова руководителя отдела инвестиционных исследований Nationwide Марка Хакетта (Mark Hackett).

Влияет на рынки и ожидание заседания американского центробанка, которое пройдет 19-20 сентября. На нем участники примут решение по учетной ставке. Согласно CME Group, 95% аналитиков прогнозируют, что ФРС не станет повышать ставку и оставит ее на текущем уровне в 5,25-5,5%.