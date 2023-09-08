МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер Украины Михаил Федоров пожаловался, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск без его разрешения передал своему биографу Уолтеру Айзексону их прошлогоднюю переписку, в которой Федоров просил восстановить работу Starlink на Украине в зоне конфликта. Шмыгаль заявил, что направит средства поддержки США на безопасность

Ранее биограф Илона Маска Уолтер Айзексон опубликовал в газете Washington Post отрывок из книги о бизнесмене, в которой привел сообщения из личной переписки между Маском и Федоровым. Согласно переписке, в 2022 году Федоров жаловался на ограничение работы Starlink в районе боевых действий и просил восстановить ее, поскольку это "вопрос жизни и смерти".

"Это некрасиво. Я никогда не показывал и не рассказывал о нашей переписке публично", — заявил Федоров в интервью изданию Financial Times.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ, что следовало из его биографии за авторством Уолтера Айзексона, которая выйдет 12 сентября. Как отмечал CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Из-за отключения Starlink украинские подводные дроны, нагруженные взрывчаткой, "потеряли связь и их вынесло на берег".

В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.

Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.