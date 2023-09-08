МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский высказал недовольство, что международные партнеры выдерживают "слишком длительную" санкционную паузу против РФ, отметил, что приоритетами в санкционной политике Запада должны стать энергосектор РФ, микроэлектроника, а также финансовый сектор. Украина не одобряет ослабление антироссийских санкций ради зерновой сделки

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

"Встреча с участниками нашей санкционной группы, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола. Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. (Обсудили — ред.) ориентиры на ближайшее время. Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнеров", — заявил Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Он отметил, что приоритетами в дальнейшем "санкционном наступлении мира" должны стать три приоритета. В частности, речь идет об усилении санкций против энергосектора России, реальные ограничения на поставку чипов и микроэлектроники, а также дальнейшая блокировка российского финансового сектора.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.