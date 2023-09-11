ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Президент России Путин не исключил возможность предоставления отсрочки регионам Дальневосточного федерального округа по кредитам. Путин призвал улучшать транспортную инфраструктуру страны

"Мы сейчас тоже это сказали, очень важно определить и приоритеты, и источники финансирования, проработать с ведомствами. Вот одно из предложений, которое прозвучало, — отсрочка кредитов. Наверное, можно над этим поработать", — сказал он и отметил, что работа идет в правильном направлении.

"Если не будем создавать нормальных условий для жизни людей, то и посчитать, сколько человек сюда приедет, будет очень сложно. К нам никто не поедет", — отметил глава государства.