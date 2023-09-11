ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Президент России Путин не исключил возможность предоставления отсрочки регионам Дальневосточного федерального округа по кредитам.

Рабочая встреча президента РФ В. Путина по вопросам развития промышленности

Путин призвал улучшать транспортную инфраструктуру страны

"Мы сейчас тоже это сказали, очень важно определить и приоритеты, и источники финансирования, проработать с ведомствами. Вот одно из предложений, которое прозвучало, — отсрочка кредитов. Наверное, можно над этим поработать", — сказал он и отметил, что работа идет в правильном направлении.

"Если не будем создавать нормальных условий для жизни людей, то и посчитать, сколько человек сюда приедет, будет очень сложно. К нам никто не поедет", — отметил глава государства.