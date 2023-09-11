2023-09-11T18:00:00+03:00
2023-09-11T18:01:20+03:00
2023-09-11T18:00:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230911/841717092.html
Путин предложил дать отсрочку по кредитам дальневосточным регионам
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Путин не исключил возможность предоставления отсрочки регионам Дальневосточного федерального округа по кредитам. "Мы сейчас тоже это сказали, очень важно... ПРАЙМ, 11.09.2023
новости, банки, финансы, регионы, экономика, россия, дфо, дальний восток, отсрочка, кредиты
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/80/841598017.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/80/841598017.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/80/841598016.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/80/841598016.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/80/841598004.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/80/841598004.jpg
https://1prime.ru/transport/20230911/841716080.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Президент России Путин не исключил возможность предоставления отсрочки регионам Дальневосточного федерального округа по кредитам.
"Мы сейчас тоже это сказали, очень важно определить и приоритеты, и источники финансирования, проработать с ведомствами. Вот одно из предложений, которое прозвучало, — отсрочка кредитов. Наверное, можно над этим поработать", — сказал он и отметил, что работа идет в правильном направлении.
"Если не будем создавать нормальных условий для жизни людей, то и посчитать, сколько человек сюда приедет, будет очень сложно. К нам никто не поедет", — отметил глава государства.