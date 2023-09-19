МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник утром, стоимость марки Brent поднялась выше 95 долларов за баррель — впервые с 15 ноября прошлого года, следует из данных торгов. В ФТС назвали значение экспорт продовольствия для бюджета России

По состоянию на 7.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,69%, до 95,08 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 91,33 доллара.

Ожидания дефицита на рынке на фоне усилий стран ОПЕК+ по снижению добычи продолжают поддерживать котировки нефти. На дефицит предложения на прошлой неделе в своих докладах указывали ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Риски краткосрочного скачка до 100 долларов (за баррель — ред.) могут усилиться с текущим импульсом, но у нас мало уверенности в том, что он будет устойчивым", — цитирует агентство Блумберг рыночного стратега Saxo Capital Markets Pte Чару Чанану (Charu Chanana). Эксперт отмечает, что ускорение инфляции может привести к новому ужесточению монетарной политики, а страны ОПЕК+ не могут контролировать спрос.

На фоне ценового давления трейдеры будут следить за итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американский регулятор с прошлого года повышает ставки на фоне ускорения инфляции. В среду, как ожидается, ФРС по итогам сентябрьского заседания может сохранить ставку на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых.