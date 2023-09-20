МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Приближающиеся президентские выборы в США могут заставить президента Джо Байдена в поисках поддержки избирателей прекратить накачивать Украину оружием и деньгами. Америка привыкла таким образом сохранять нужный ей мировой порядок, но времена изменились пишет The Hill. Байден вновь назвал Путина "диктатором"

Дело в том, что все больше сил в США задаются вопросом — а следует ли считать российскую спецоперацию на Украине вызовом американским интересам? Это ни в коей мере не является международной агрессией, скорее речь идет о "пограничном споре" между Россией и Украиной, утверждают сторонники такого подхода, в том числе, в лагере республиканцев.

Состоявшиеся в конце лета партийный дебаты в республиканской партии показали серьезные различия в подходах к этому вопросу. Далеко не все кандидаты, придя к власти, готовы продолжать поддержку Киева. Так, губернатор Флориды Рон Десантис напомнил, что Белый дом делает это вместо укрепления собственной границы. Европейские власти тоже должны внести свою лепту, считает он.

С тем, что Вашингтону пора заняться укреплением собственных южных границ, согласен и кандидат-новичок Вивек Рамасвами. По его мнению, "угрозой №1" для США является Китай, а украинский кризис лишь отвлекает внимание от главного.

Но самой серьезной угрозой для дальнейшего американского финансирования Киева прозвучали слова человека, который принципиально не принимает участия в дебатах, но скорее всего станет единым кандидатом от республиканцев — экс-президента Дональда Трампа.

"Я бы сказал Зеленскому: хватит, больше не дадим! Вы должны договориться. А Путину бы сказал: если не договоритесь, мы дадим им еще больше, чем прежде. Я устрою эту сделку за один день. За один день", — пообещал он.

Но даже если Байден останется у руля, с большой долей вероятности ему придется уступить антивоенно настроенным демократам и республиканцам. Чтобы удержаться у власти, он может потребовать от Зеленского урегулировать территориальный спор с минимальными потерями.

Борьба на Украине за полтора года не принесла заметного успеха, и в преддверии выборов действующем президенту, возможно, придется согласиться на по сути тот же сценарий, который Трамп пообещал реализовать всего за один день. В противном случае ему угрожает перспектива угодить в очередное внешнеполитическое болото, из которого за оставшийся до выборов год с небольшим просто не выкарабкаться, делает вывод издание.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ