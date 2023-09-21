МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. При инвестировании следует избегать ошибок, которые могут привести к полной потере накоплений — прежде всего, это игра на бирже в долг и увлечение рисковыми стратегиями, рассказала агентству "Прайм" эксперт "Моифинансы.рф" Мария Соловиченко.

"Вкладывать в инвестиции кредитные деньги — это самая прямая дорога в долговую яму", — уверена она.

Распространенная ошибка — брать кредит в банке и инвестировать эти деньги в рынок. На бирже всегда можно уйти в минус. А вот долги придется платить. Лучше определить сумму для инвестиций, потеря которой не отразится на качестве вашей жизни.

Не стоит вестись на обещания быстрого и высокого дохода. Часто такие компании сами переживают тяжелые времена или слишком увлекаются рисковыми стратегиями. Сотрудничество с ними — верный путь к разорению. Лучше выбрать среднерыночную доходность без баснословной прибыли. При этом никогда не следует ставить на один инструмент, даже если кажется, что на нем можно хорошо заработать. Более надежный путь — дифференциация рисков. Биржа: что это такое, виды торговых площадок, как на них можно заработать

Не пускайте в рост последние деньги. Обязательно необходимы сбережения, которые обеспечат финансовую подушку на непредвиденный случай. Лучше сначала накопить достаточную сумму, а потом взять из нее не более трети, и уже с этими деньгами начать инвестировать. Остальное пусть лежит в банке на вкладе под хороший процент, советует Соловиченко.

Пытаться жить только на инвестдоход — неверный выбор для новичка. Нельзя отказываться от основного заработка по своей профессии ради призрачной надежды — "авось повезет", иначе можно потерять все.

Но самое важное для тех, кто хочет заработать, а не разориться на инвестициях — выработать собственную стратегию с четким горизонтом инвестирования и планом на будущее. Следуйте ей, не поддаваясь панике и хайпу, не слушайте советов из интернета. Это убережет вас от потери активов, заключила эксперт.