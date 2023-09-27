МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Сфера российского туризма по-прежнему интересна иностранным инвесторам. Однако они ждут восстановления турпотока в Россию, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Минэкономразвития поддержало систему самостоятельного заселения в отелях

"По поводу иностранных инвестиций в туризм — интерес определенный есть. Другое дело, что этот интерес будет активнее тогда, когда восстановится турпоток. Тогда и начнется предметный разговор за инвестиции… Мы заинтересованы в иностранных инвестициях, но заинтересованы не потому, что без них не будет развития, будет и без них. Но обеспечить более высокое качество, более высокую динамику, более высокие стандарты и нам, конечно, проще с ними", — сказал Решетников в ходе отраслевой конференции "Туризм Москвы".

При этом он отметил, что в России существует "дефицит с точки зрения управления". "Часть западных сетей (отельных — ред.) из России ушла, многие остались, но не расширяются. А нам нужно расширяться и нужно то, что они нам приносили — корпоративную культуру и высокие стандарты. С отраслью обсуждали — всем нужна здоровая конкуренция", — уточнил министр.

"Другой момент — выяснилось, что у многих западных сетей центров компетенции в РФ не было. Мы оказались отрезаны, и нам нужно воссоздавать эти центры компетенции, которые умеют проектировать гостиницы, эксплуатировать сложные системы, где IT, высокие стандарты и обслуживание. Хорошо, что у нас есть свои национальные сети, которые конкурировали долгое время с иностранцами и делали это неплохо. И сейчас вместе с ними будем единую инфраструктуру развивать и поддерживать", — заключил он.