МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ТМК привлекла 3,97 миллиарда рублей в ходе вторичного размещения акций (SPO), продав 18 миллионов обыкновенных акций, что составило 1,74% от их общего количества, сообщила компания. "Интер РАО" пригрозил остановить экспорт электричества в Китай

"В рамках SPO было продано 18 миллионов обыкновенных акций ТМК, что составляет 1,74% от общего количества акций компании", — указано в сообщении. Цена размещения составила 220,68 рубля за акцию.

На прошлой неделе компания объявила, что в рамках SPO планирует предложить пакет обыкновенных акций в размере порядка 15 миллионов акций, что составляет 1,5% от общего количества акций компании.

Накануне ТМК сообщила, что увеличит предложение акций в рамках SPO с 15 миллионов до 18 миллионов акций на фоне повышенного спроса.