2023-09-29T10:27:15+03:00
2023-09-29T10:27:15+03:00
2023-09-29T10:27:15+03:00
2023
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ТМК привлекла почти четыре миллиарда рублей в ходе SPO
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ТМК привлекла 3,97 миллиарда рублей в ходе вторичного размещения акций (SPO), продав 18 миллионов обыкновенных акций, что составило 1,74% от их общего количества, сообщила... ПРАЙМ, 29.09.2023
новости, россия, тмк, акции, spo
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ТМК привлекла 3,97 миллиарда рублей в ходе вторичного размещения акций (SPO), продав 18 миллионов обыкновенных акций, что составило 1,74% от их общего количества, сообщила компания.
"В рамках SPO было продано 18 миллионов обыкновенных акций ТМК, что составляет 1,74% от общего количества акций компании", — указано в сообщении. Цена размещения составила 220,68 рубля за акцию.
На прошлой неделе компания объявила, что в рамках SPO планирует предложить пакет обыкновенных акций в размере порядка 15 миллионов акций, что составляет 1,5% от общего количества акций компании.
Накануне ТМК сообщила, что увеличит предложение акций в рамках SPO с 15 миллионов до 18 миллионов акций на фоне повышенного спроса.