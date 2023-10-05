МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются в пределах 0,8%, стоимость барреля марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 85 долларов впервые с 29 августа, следует из данных торгов.

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По состоянию на 12.36 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,72% — до 85,19 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель опускался до минимального уровня в 84,81 доллара, оказавшись ниже 85 долларов впервые с 29 августа. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,78% — до 83,56 доллара.

Днем ранее нефть подешевела на 5,6%. В четверг днем котировки продолжают падать после попыток утренней коррекции. Опасения рынков вызвала вышедшая в среду статистика из США, которая показала, что за неделю по 29 сентября запасы бензина в стране выросли заметно сильнее прогнозов — на 6,5 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 0,2 миллиона. Эти данные усилили обеспокоенность за спрос на сырье.

Если ранее стоимость нефти поддерживалась ожиданиями дефицита предложения, то теперь внимание рынков сосредоточено в основном вокруг перспектив спроса, говорят аналитики.

"Более высокие процентные ставки могут снизить перспективы роста (экономики — ред.) в краткосрочной перспективе и в конечном итоге негативно повлиять на спрос на нефть", — цитирует издание Financial Times аналитика Morningstar Стивена Эллиса (Stephen Ellis).