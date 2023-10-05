2023-10-05T13:31:41+03:00
2023-10-05T13:31:41+03:00
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2023
https://1prime.ru/News/20231005/841898612.html
Мантуров заявил о необходимости взаимного признания маркировки товаров
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Заместитель председателя Правительства РФ, глава Минпромторга России Денис Мантуров на открытии форума "Антиконтрафакт" заявил, что внедрение системы прослеживаемости товаров... ПРАЙМ, 05.10.2023
экономика, новости, россия, еаэс, маркировка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — ПРАЙМ. Заместитель председателя Правительства РФ, глава Минпромторга России Денис Мантуров на открытии форума "Антиконтрафакт" заявил, что внедрение системы прослеживаемости товаров является ключевым элементом борьбы с контрафактом.
Он отметил, что взаимное признание маркировки отдельных категорий товаров уже реализовано между Россией и Белоруссией, а также Казахстаном, но необходимо расширять этот процесс и выводить его за пределы ЕАЭС.
Мантуров также сообщил, что Совет ЕАЭС принял решение об унификации правил маркировки лекарств, электроники и безалкогольных напитков, но отметил, что потенциал в этом вопросе гораздо больше, так как в России уже введена обязательная маркировка для 16 категорий товаров.
Он подчеркнул, что также важно наладить обмен по маркированным товарам за пределами ЕАЭС.
Мантуров также отметил рост взаимной торговли между странами ЕАЭС, который увеличился на 14% и достиг рекордных 83,3 млрд долларов в 2022 году.