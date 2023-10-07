ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации сообщил, что война с движением ХАМАС в секторе Газа потребует времени, и дал слово, что Израиль отомстит за этот "черный день" в своей истории. Нетаньяху предложил оппозиции войти в чрезвычайное правительство, пишет СМИ

"ХАМАС хочет убить нас всех. Это враг, который убивает детей и матерей в их домах и в их кроватях. Враг, похищающий стариков, детей и девушек. Убийцы, которые бьют и режут наших граждан… В Израиле еще не видели того, что произошло сегодня, и я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. Все правительство поддерживает это решение", — сказал глава Израиля телеобращении.

Премьер добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сделает все возможное для уничтожения инфрастуктуры и возможностей бойцов ХАМАС.

"Мы отомстим за этот черный день, который они навлекли на Государство Израиль и его граждан… Мы превратим в руины города, где действует Хамас… Я говорю жителям Газы, чтобы они уходили оттуда немедленно, потому что мы будем действовать повсеместно и со всей силой", — пояснил Нетаньяху.

"Эта война займет время, и она будет тяжелой. Сложные дни еще впереди. Но я могу гарантировать одно: с Божьей помощью и с помощью объединения всех сил, с помощью нашей веры в вечность Израиля, мы победим", — подытожил глава Израиля.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов после ракетного обстрела и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и сообщило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".