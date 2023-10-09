2023-10-09T11:47:00+03:00

2023-10-09T12:19:06+03:00

2023-10-09T11:47:00+03:00

2023

https://1prime.ru/News/20231009/841926746.html

В субботу начались отгрузки дизтоплива в портах Приморска и Новороссийска

Новости

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ОТГРУЗКИ ДИЗТОПЛИВА В ПОРТАХ ПРИМОРСКА И НОВОРОССИЙСКА НАЧАЛИСЬ В СУББОТУ — ТРАНСНЕФТЬ. Новость дополняется ПРАЙМ, 09.10.2023

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60