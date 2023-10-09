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https://1prime.ru/News/20231009/841926746.html
В субботу начались отгрузки дизтоплива в портах Приморска и Новороссийска
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. ОТГРУЗКИ ДИЗТОПЛИВА В ПОРТАХ ПРИМОРСКА И НОВОРОССИЙСКА НАЧАЛИСЬ В СУББОТУ — ТРАНСНЕФТЬ. Новость дополняется ПРАЙМ, 09.10.2023
нефть, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. ОТГРУЗКИ ДИЗТОПЛИВА В ПОРТАХ ПРИМОРСКА И НОВОРОССИЙСКА НАЧАЛИСЬ В СУББОТУ — ТРАНСНЕФТЬ.
Новость дополняется