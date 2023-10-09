МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Банк России видит риски на рынке ипотеки, заключающиеся в "ухудшении стандартов" кредитования, и допускает возможность вернуться к обсуждению введения количественных ограничений в этом сегмент, заявила глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова, выступая в Госдуме. Банк России ужесточает регулирование выдачи ипотечных кредитов

"Риски возникают у нас в ипотеке тоже. Мы видим в ипотеке ухудшение стандартов кредитования: у нас доля кредитов с показателем долговой нагрузки "80% плюс" в ипотеке в последнее время была даже больше, чем в необеспеченных кредитах, — 40%. Доля кредитов с низким первоначальным взносом, ниже 20%, у нас на первичном рынке 66%. Здесь есть основания для мер", — ответила она на вопрос, нужны ли ЦБ полномочия для введения количественных ограничений в ипотеке.

"Пока мы используем наши макропруденциальные надбавки. Будем смотреть, как работают наши меры, действительно, возможно, стоит продолжить обсуждение с целью расширения наших полномочий", — добавила Данилова.

Банк России с 1 октября повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, а по наиболее рискованным кредитам в сегменте новостроек устанавливает их на запретительном уровне.

При этом на рынке потребкредитования ЦБ имеет право устанавливать прямые количественные ограничения на выдачу ссуд.