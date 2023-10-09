МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Доля клиентов банка в возрасте до 30 лет в структуре выданных кредитных карт в стране в январе-августе резко выросла и впервые стала самой большой, увеличившись до 29,5%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Опрос показал, насколько аккуратно молодые россияне оплачивают кредиты

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году самой большой возрастной группой в структуре заемщиков по выданным кредитным картам впервые стали граждане моложе 30 лет. Так, в январе-августе 2023 года их доля составила 29,5%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 6,0 процентных пунктов (п.п.) (в 2022 году — 23,5%)", — говорится в сообщении.

Доля молодёжи выросла за счёт остальных возрастных групп — так, доля до того самой массовой группы заемщиков по кредитным картам, в возрасте от 30 до 40 лет, снизилась на 1,1 п.п., до 27,7%.

На 0,9 п.п., до 21,5% с 22,4%, снизилась доля заёмщиков в возрасте от 40 до 50 лет. В свою очередь, сокращение доли было отмечено и у владельцев кредитных карт в возрасте от 50 до 60 лет — на 1,4 процентного пункта, до 12,8%.

А сильнее всего в структуре выдачи кредитных карт снизилась доля самых малочисленных заемщиков, возрастной группы старше 60 лет — на 2,7 процентного пункта, до 8,5%.

"Кредитные карты интересны гражданам не только из-за своих привлекательных условий… но и в силу их технологичности и удобства в использовании… В последнее время банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, выдавая новые кредитные карты заемщикам относительно "хорошего" кредитного качества с приемлемым средним значением персонального кредитного рейтинга (ПКР)", — прокомментировали ситуацию в НБКИ.