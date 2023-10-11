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Запад готовит украинские ДРГ для атак на российские АЭС, заявил Нарышкин
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Западные спецслужбы готовят украинские диверсионно-террористические группы (ДРГ) для нападения на российские объекты атомной энергетики, заявил директор Службы внешней разведки... ПРАЙМ, 11.10.2023
общество , новости, аэс, россия, запад, спецслужбы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАКУ, 11 окт — ПРАЙМ. Западные спецслужбы готовят украинские диверсионно-террористические группы (ДРГ) для нападения на российские объекты атомной энергетики, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ.
"Дошло до того, что западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики Российской Федерации. Это было установлено. Такие акты, конечно, были предотвращены нашими специальными службами. Были попытки нанести ущерб Курской, Смоленской, Запорожской атомной электростанциям, и конечно, в таких условиях уже трудно сохранять уровень взаимодействия с западными спецслужбами", — сказал он.
Нарышкин добавил, что контакты российских и западных спецслужб по противодействию терроризму сохраняются, но масштаб взаимодействия существенно сократился на фоне агрессивной антироссийской политики НАТО. По его словам, в таких условиях сложно взаимодействовать.
"Но как вы видите, это происходит не по нашей вине, а по вине западных стран", — подчеркнул глава СВР.