МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Сотрудничество в рамках ОПЕК+ скорее всего будет продолжено, заявил президент России Владимир Путин на Международном форуме "Российская энергетическая неделя". У России не будет потерь из-за "потолка" цен на нефть, заявил Путин

"Я думаю, что, скорее всего (будет продолжаться сотрудничество в рамках ОПЕК+ — ред.). Надо с коллегами советоваться, у нас же здесь решения принимаются консенсусом практически. У нас всегда есть расхождения в позициях. И в этом смысле очень большую роль играет наследный принц Саудовской Аравии. Он очень активно в этом плане работает, очень профессионально. На сегодняшний день смотрится так, что мы сотрудничество, конечно, будем продолжать", — заявил Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".

Президент подчеркнул важную роль наследного принца Саудовской Аравии в этом процессе.

Путин также отметил, что общий объем потребления нефти остается неизменным, независимо от сокращения закупок российской нефти.

"Что касается нефти… Есть определенный объем добычи в мире. Если решили сократить, значит, закупку у нас в каком-то регионе, но общий объем потребления все равно сохраняется. Значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать", — сказал Путин.

Путин пояснил, что мировая экономика не может развиваться без этого и другие страны вынуждены покупать нефть по более высоким ценам. Он заявил, что без российских объемов нефти обойтись не удастся.