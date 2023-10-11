МОСКВА 11 окт — ПРАЙМ. Мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован, но ситуация постоянно меняется, рассказал журналистам вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. Новак заявил о росте товарооборота России и Саудовской Аравией

"Сейчас рынок сбалансирован. Ситуация меняется постоянно, каждый месяц в зависимости от спроса, который отличается в осенний и зимний период. Будем смотреть", — сказал Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября.