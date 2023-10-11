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Мировой рынок нефти сбалансирован, заявил Новак
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Мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован, но ситуация постоянно меняется, рассказал журналистам вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. "Сейчас рынок... ПРАЙМ, 11.10.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, нефть, мировой рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА 11 окт — ПРАЙМ. Мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован, но ситуация постоянно меняется, рассказал журналистам вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.
"Сейчас рынок сбалансирован. Ситуация меняется постоянно, каждый месяц в зависимости от спроса, который отличается в осенний и зимний период. Будем смотреть", — сказал Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября.