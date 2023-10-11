МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета России, запланированные на 2024 год и период 2025-2026 годов, находятся под большими рисками, но бюджетное правило их страхует, заявил замминистра финансов России Владимир Колычев на заседании Правления РСПП. Его цитата приводится в сообщении пресс-службы Минфина по итогам мероприятия. Комитет ГД одобрил возврат к бюджетному правилу из базовой цены нефти

"Нефтегазовые доходы под самым большим риском, но механизмы бюджетного правила эти риски страхуют. Контуры бюджетной политики, которые были заложены в прошлую трехлетку, сохраняются. При стабильных ценах на нефть удерживаем устойчивые параметры дефицита", — заявил замминистра.

Среди бюджетных приоритетов в части расходов он назвал укрепление обороноспособности страны и восстановление новых регионов, а также развитие промышленности и выполнение социальных обязательств перед гражданами.

"Сегодня размер расходов находится на повышенном уровне — 20-21% ВВП", — цитирует Колычева пресс-служба.

Статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, который также присутствовал на заседании, добавил, что при формировании бюджета пока удается обходиться точечной донастройкой, воздерживаясь от масштабных изменений базовых налоговых параметров.

"В очередном трехлетнем бюджете базовые налоговые параметры остаются без изменений. При этом донастройка, которая происходит, касается экономической ренты, формируемой только за счет изменения курса рубля, также мы индексируем ставки акцизов на алкогольную продукцию и делаем ряд других точечных изменений в отдельных налогах", — сказал Сазанов.

Глава РСПП Александр Шохин при этом заверил, что в деловых кругах есть понимание сложностей балансировки бюджета в текущих условиях.