МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. ПРЕЗИДЕНТ КИРГИЗИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОБЪЕМ ТОВАРООБОРОТА РФ И КИРГИЗИИ НЕ ОТВЕЧАЕТ ИНТЕРЕСАМ ДВУХ СТРАН, ДОГОВОРИЛИСЬ ЕГО УВЕЛИЧИТЬ ДО $5 МЛРД

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