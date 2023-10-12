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2023
https://1prime.ru/News/20231012/841965176.html
Президент Киргизии оценил объем товарооборота с Россией
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ПРЕЗИДЕНТ КИРГИЗИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОБЪЕМ ТОВАРООБОРОТА РФ И КИРГИЗИИ НЕ ОТВЕЧАЕТ ИНТЕРЕСАМ ДВУХ СТРАН, ДОГОВОРИЛИСЬ ЕГО УВЕЛИЧИТЬ ДО $5 МЛРД Новость дополняется ПРАЙМ, 12.10.2023
экономика, новости, товарооборот, киргизия, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. ПРЕЗИДЕНТ КИРГИЗИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОБЪЕМ ТОВАРООБОРОТА РФ И КИРГИЗИИ НЕ ОТВЕЧАЕТ ИНТЕРЕСАМ ДВУХ СТРАН, ДОГОВОРИЛИСЬ ЕГО УВЕЛИЧИТЬ ДО $5 МЛРД
Новость дополняется