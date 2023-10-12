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2023-10-12T13:25:00+03:00

2023

https://1prime.ru/News/20231012/841965176.html

Президент Киргизии оценил объем товарооборота с Россией

Новости

Новости

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https://россиясегодня.рф

ПРЕЗИДЕНТ КИРГИЗИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОБЪЕМ ТОВАРООБОРОТА РФ И КИРГИЗИИ НЕ ОТВЕЧАЕТ ИНТЕРЕСАМ ДВУХ СТРАН, ДОГОВОРИЛИСЬ ЕГО УВЕЛИЧИТЬ ДО $5 МЛРД Новость дополняется ПРАЙМ, 12.10.2023

экономика, новости, товарооборот, киргизия, россия

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

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