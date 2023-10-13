МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак усомнился в том, что потолок цен на российскую нефть будет отменен в ближайшем будущем, об этом он сообщил в эфире радио BFM. Новак оценил потенциал снижения дисконта на российскую нефть

Вице-премьер подчеркнул, что российские компании соблюдают указ президента и не продают нефть по потолку. По мнению Новака, эти ценовые ограничения неэффективный и вредный инструмент, который может исказить топливный рынок и привести к негативным последствиям для потребителей.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Тем временем, по данным Минфина, цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов, а скидка на нее к мировому бенчмарку Brent сократилась до 10,9 доллара. При этом средняя цена на российскую нефть в январе-сентябре сложилась в размере 59,54 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре прошлого года она была 80,58 доллара за баррель.