МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Инвестиции в сланцевую отрасль сократились и привели к стагнации отрасли, заявил вице-премьер России Александр Новак. Крупнейшие американские сланцевые компании наращивают добычу, сообщили СМИ

"Мы видим, что туда (в сланцевую отрасль США — прим.ред.) нет инвестиций в тех объемах, которые раньше туда шли, чтобы постоянно обеспечивать увеличение количества пробуриваемых скважин. Поэтому отрасль на сегодняшний день стагнирует на примерно одном и том же уровне. Будем смотреть, как будет дальше развиваться ситуация", — сказал Новак в интервью радио Business FM.

По его словам, сланцевая отрасль переживает непростые времена в США, особенно после пандемии. По мнению Новака, от последствий пандемии больше всего пострадали сланцевики из-за высокой закредитованности, и от этих последствий они не оправились до сих пор.

Он добавил, что теперь банки неохотно финансируют сланцевые проекты из-за страха, что будет опять такое же обрушение, накопление убытков. А отрасль, по словам Новака, очень чувствительна к любым колебаниям цен из-за короткого цикла — скважина, которая пробуривается для добычи сланцевого газа или нефти, живет всего три-четыре года.

ОПЕК+ постоянно обсуждает вопрос со сланцевой добычей в США, отметил вице-премьер. "Если говорить фундаментально, то тот уровень роста производства, который мы наблюдали в течение последних 10-15 лет, вышел на полку. Здесь возможно развитие в двух направлениях: либо отрасль оправится и будет расти такими же темпами, как раньше, или более низкими темпами, либо в принципе мы увидим снижение добычи в сланцевой отрасли", — резюмировал он.