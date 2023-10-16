ЖЕНЕВА, 16 окт — ПРАЙМ. Эмбарго на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа нарушает международное право, а израильские удары по Газе в период с мая 2021 года по август 2023 года являются военным преступлением, сообщается в докладе независимой комиссии ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях. Израиль отказал Зеленскому в визите, пишут СМИ

"В докладе также отмечается, что ущерб и жертвы, причиненные израильскими нападениями (в Газе — ред.), не были пропорциональны военному преимуществу, и поэтому эти действия представляют собой военное преступление. Кроме того, комиссия отметила, что запрет на ввоз продовольствия и предметов медицинского назначения в Газу является нарушением международного гуманитарного права", — сказано в документе.

Эксперты ООН также посчитали ракетный и минометный обстрел палестинскими вооруженными группами населенных пунктов военным преступлением, так как они являются "неизбирательными".

"Комиссия установила, что существует четкая иерархия методов разгона демонстраций, при этом самые жесткие и часто смертельные ответные меры применяются против палестинцев на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим", — добавляют в ООН.

Члены комиссии добавили, что изучили убийство журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Акле и пришли к выводу, что израильские вооруженные силы применили силу со смертельным исходом "без оправдания" в соответствии с международным правом в области прав человека.

Телеканал "Аль-Джазира" передал дело об убийстве его корреспондентки в Израиле и Палестине Шерин Абу Акле в Международный уголовный суд в Гааге. Она была убита в начале мая 2022 года, когда освещала контртеррористическую операцию израильской армии в Дженине на Западном берегу реки Иордан. По данным юристов медиахолдинга, в районе, где находилась журналистка, не было никаких столкновений или стрельбы, за исключением выстрелов, которые были производились непосредственно израильскими военными.

Пресс-служба израильской армии в сентябре сообщила, что военный прокурор пришел к выводу об отсутствии обоснований для начала расследования военной полицией инцидента с гибелью журналистки "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле. Отмечалось, что баллистическая экспертиза установила, что в связи с плохим физическим состоянием пули определить источник, из которого она была выпущена, затруднительно. При этом армия сообщила о наличии вероятности, что Абу Акле погибла от выстрела, случайно произведенного израильским военным, который предполагал, что стрелял в палестинских боевиков, но есть и вероятность, что журналистку убили палестинцы, открывавшие огонь в направлении той местности, где она находилась.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы".

Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе.