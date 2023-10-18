МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может лидо оставаться на Украине и погибнуть, либо сбежать, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Он выразил свое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Бесит". На Украине осознали отношение Запада к Зеленскому

По словам Риттера, Зеленский стоит перед выбором: остаться в стране и погибнуть или попробовать покинуть, остаться в живых и стать ненавистным своему народу за огромные потери на поле боя.

Экс-разведчик отметил, что Украина терпит поражения в ходе специальной военной операции России, так как Вооруженные силы РФ держат поле боя под контролем, уничтожают оставшиеся силы ВСУ и все более оттесняют их на запад.

Риттер добавил, что российские войска сейчас уничтожают остатки ВСУ, израсходовавших свои стратегические резервы, а новых не предвидится.

Ранее в разговоре с Welt полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что успех российской армии станет причиной распада режима Зеленского.

Президент России Владимир Путин заявлял в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. На пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи Владимир Путин отметил, что Россия спокойно идет к достижению целей СВО и выразил уверенность, что она их достигнет.