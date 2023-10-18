БУДАПЕШТ, 18 окт — ПРАЙМ. Странам мира нужно развивать экономические отношения друг с другом, а не выяснять, у кого серьезнее вооружение, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Пресмыкающийся червь". В чем Венгрия превосходит Германию

"Разделение на блоки несет в себе опасности новых войн. Все же было бы желательно, чтобы нации мира не мерились мощью своего оружия, а объединяли мощности своих экономик. Наша национальная история доказывает, что объединение и международная политика, стоящая на почве взаимного уважения может принести мир и экономическое развитие. Мы в Венгрии строим наши политические и экономические стратегии на этом", — сказал Орбан, выступая на форуме "Один пояс — один путь" в Пекине.

Венгрия стремиться быть местом встречи восточной и западной экономики и технологий, подчеркнул Орбан.

"Сегодня в Европе у нас встречаются самые значительные восточные и западные инвесторы, переходящие в новую технологическую эпоху. Мы гордимся тем, что Венгрия на сегодня стала направлением номер один для китайских корпоративных инвестиций в центральной Европе", — заключил Орбан.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщал, что осуждает настоящую геополитическую ситуацию. Он верит, что дружеские отношения с Азией спасут Европу от экономического кризиса. Сийярто считает восточные станы двигателями крупных экономических изменений в мире.

"Один пояс — один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Ранее Си Цзиньпин отмечал, что Китай готов вместе с Россией и странами ЕАЭС продвигать сотрудничество по сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС.