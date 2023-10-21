Эксперт Смирнов: около 5% ресторанов в России используют только электронное меню
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Менее 5% российских ресторанов теперь используют исключительно электронное меню, по большей части речь идет о популярных заведениях быстрого питания перешли на исключительно электронное меню, в основном это популярные заведения фастфуда, остальные заведения пользуются этой технологией в качестве дополнения, рассказал для РИА Новости региональный директор системы автоматизации для ресторанов Absolut POS Алексей Смирнов.
"Ресторанов, которые используют исключительно электронные меню, на рынке не более 5%, в основном это популярные заведения фастфуда и заведения, декларирующие экологические ценности. В ресторанах с обслуживанием электронные меню начинают все чаще использовать как дополнение к основному, чтобы сэкономить на печати фотографий", — отметил Смирнов.
Он также пояснил, что такие рестораны создают к короткое меню, которое посетитель может открыть с помощью QR-кода.
Смирнов уточнил, что указанное нововведение удобно засчет того, что рестораны могут быстро и без особых затрат вводить в меню новые позиции, убирать старые или неходовые блюда, а также включать видеоматериалы приготовленного.
"Это перспективное направление, оно будет расти, но медленно. К быстрому переходу на электронные меню сегодняшние посетители кафе и ресторанов пока не готовы — люди не любят тратить время на сканирование QR-кодов и скачивание приложений", — уточнил эксперт.
https://1prime.ru/News/20231021/842044515.html