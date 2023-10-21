МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Менее 5% российских ресторанов теперь используют исключительно электронное меню, по большей части речь идет о популярных заведениях быстрого питания перешли на исключительно электронное меню, в основном это популярные заведения фастфуда, остальные заведения пользуются этой технологией в качестве дополнения, рассказал для РИА Новости региональный директор системы автоматизации для ресторанов Absolut POS Алексей Смирнов. Россиянам дали совет, когда покупать алкоголь на Новый год

"Ресторанов, которые используют исключительно электронные меню, на рынке не более 5%, в основном это популярные заведения фастфуда и заведения, декларирующие экологические ценности. В ресторанах с обслуживанием электронные меню начинают все чаще использовать как дополнение к основному, чтобы сэкономить на печати фотографий", — отметил Смирнов.

Он также пояснил, что такие рестораны создают к короткое меню, которое посетитель может открыть с помощью QR-кода.

Смирнов уточнил, что указанное нововведение удобно засчет того, что рестораны могут быстро и без особых затрат вводить в меню новые позиции, убирать старые или неходовые блюда, а также включать видеоматериалы приготовленного.

"Это перспективное направление, оно будет расти, но медленно. К быстрому переходу на электронные меню сегодняшние посетители кафе и ресторанов пока не готовы — люди не любят тратить время на сканирование QR-кодов и скачивание приложений", — уточнил эксперт.