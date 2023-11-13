БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — ПРАЙМ. Главы европейских МИД после обсуждения помощи Украине передали Киеву "послание единой поддержки", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Боррель раскрыл, сколько Киев получил от ЕС

"Сегодня министры иностранных дел 27 стран ЕС в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой передали послание единой поддержки Украины. Украина является приоритетом ЕС, мы не продемонстрируем усталость в наших обязательствах", — отметил дипломат в сети X.

Ранее Боррель заявил о небывалом уровне военной помощи Украине со стороны ЕС, однако не анонсировал какой-либо прогресс и новых решений по дальнейшей финансовой помощи: ни о 500 миллионах евро военной поддержки, и о 50 миллиардах евро макрофинансовой помощи на грядущие четыре года.