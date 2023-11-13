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https://1prime.ru/News/20231113/842253552.html
Главы МИД ЕС решили поддержать Украину словами
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Главы европейских МИД после обсуждения помощи Украине передали Киеву "послание единой поддержки", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Сегодня министры иностранных дел 27... ПРАЙМ, 13.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — ПРАЙМ. Главы европейских МИД после обсуждения помощи Украине передали Киеву "послание единой поддержки", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Сегодня министры иностранных дел 27 стран ЕС в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой передали послание единой поддержки Украины. Украина является приоритетом ЕС, мы не продемонстрируем усталость в наших обязательствах", — отметил дипломат в сети X.
Ранее Боррель заявил о небывалом уровне военной помощи Украине со стороны ЕС, однако не анонсировал какой-либо прогресс и новых решений по дальнейшей финансовой помощи: ни о 500 миллионах евро военной поддержки, и о 50 миллиардах евро макрофинансовой помощи на грядущие четыре года.