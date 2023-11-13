БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется представить свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций уже на этой неделе, он включит новые списки персональных ограничений, а также новые экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов. В МИД Венгрии прокомментировали 12-й пакет санкций против России

"Мы завершаем подготовку 12-го пакета санкций против России, они включают персональные санкции, экономические и секторальные ограничения. Я надеюсь, что смогу представить мое предложение по этому пакету Совету ЕС совместно с предложением Еврокомиссии о регулировании, необходимом для исполнения этих санкций. Он включит новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций", — сказал Боррель по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.

По его словам, предложение проходит последние согласования, пакет, возможно, появится уже в эту среду.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя грядущий пакет антироссийских санкций заявил, что Венгрия заблокирует принятие 12-го пакета санкций против России, если в нем будут содержаться ограничения на атомную сферу России.