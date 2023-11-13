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Боррель на этой неделе представит предложения по 12-му пакету санкций
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется представить свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций уже на этой неделе, он включит новые списки персональных... ПРАЙМ, 13.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется представить свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций уже на этой неделе, он включит новые списки персональных ограничений, а также новые экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.
"Мы завершаем подготовку 12-го пакета санкций против России, они включают персональные санкции, экономические и секторальные ограничения. Я надеюсь, что смогу представить мое предложение по этому пакету Совету ЕС совместно с предложением Еврокомиссии о регулировании, необходимом для исполнения этих санкций. Он включит новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций", — сказал Боррель по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.
По его словам, предложение проходит последние согласования, пакет, возможно, появится уже в эту среду.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя грядущий пакет антироссийских санкций заявил, что Венгрия заблокирует принятие 12-го пакета санкций против России, если в нем будут содержаться ограничения на атомную сферу России.