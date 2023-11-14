МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ученые Российского биотехнологического университета (Росбиотех) представили вино, ферментированное грибом Eurotium cristatum, крепостью около 13 градусов. О пользе новинки агентству "Прайм" рассказала профессор кафедры Технология бродильных производств и виноделия Росбиотеха Марина Мойсеяк. Минпромторг оценил активный рост ассортимента российского вина

"Экстракт гриба Eurotium cristatum дает хорошую регуляторную композицию, эффективно влияющую на ускорение обмена веществ, и улучшает усвояемость белков, жиров и углеводов", — уверяет эксперт.

Конечная стоимость продукта будет зависеть от вина, которое используют в основе напитка и обогащают экстрактом гриба. "Чем дороже винный материал для производства, тем дороже будет и конечный продукт", — сказала Мойсеяк. Иными словами, можно обогатить экстрактом как дорогое, так и самое простое вино. При этом стоимость самого экстракта Eurotium cristatum не будет ощутимо влиять на ценник.

По ее словам, свойства Eurotium cristatum и его воздействие на человеческий организм известны научному сообществу. Среди прочего, этот гриб влияет на метаболические процессы и помогает правильному усвоению полезных веществ, тем самым ускоряет жиросжигание.

Исследования проводили в Китае и в США. В Штатах, к примеру, запатентовано уже более десяти изобретений на основе свойств этого гриба.

Однако пить такое вино в больших объемах не рекомендуется. Если нет индивидуальных особенностей и ограничений по здоровью, ученые советуют выпивать не более 150 миллилитров сухого вина в день для женщин и 250-300 миллилитров для мужчин.