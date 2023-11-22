МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Киеву катастрофически не хватает боеприпасов, а украинские солдаты открыто признают успех России, пишет в Daily Shincho известный японский военкор Хитоси Такасэ, побывавший на линии соприкосновения на Украине. У США нет "волшебной палочки" для Украины, заявили в Пентагоне

Журналист, которого допустили в район дислокации гаубичного дивизиона ВСУ на востоке Донецкой области, рассказывает, как за десять километров до линии фронта военные просят отключать мобильные телефоны. Однако сами в подземных укрытиях используют смартфоны с интернет-сервисом Starlink, считая их безопасным средством связи.

Военные напоминают корреспондентам, что не несут ответственности за их жизнь или здоровье.

Такасэ отмечает, что грохот российской артиллерии перекрывает звуки ответного огня с украинской стороны, а в небе летают российские разведывательные дроны. Один из собеседников военкора оценил происходящее, как битву между качеством и количеством. Многие из военных отмечали, что им не хватает современного западного оружия.

Успех наступления русских признал и командующий установкой самоходной ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21. По его словам, российские силы по-прежнему владеют небом, поэтому имеют преимущество и в наземных боях. Такасэ делает вывод, что просьбы украинцев о боеприпасах оправданы. Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя

Проблемы с поставками современного оружия — одна из главных претензий Киева к западным странам. Ранее издание Politico сообщало, что Киев хочет получить от Соединенных Штатов радары ближнего действия Sentinel к новогодним праздникам — они могут быть использованы для прикрытия заводов, где украинцы намерены производить собственное оружие.

Ранее на фоне дискуссии о размерах финансовой помощи в конгрессе Вашингтон обещал продолжать оказывать военную поддержку Киеву, однако глава Пентагона Ллойд Остин признал, что у США нет "волшебной палочки" которая поможет Украине в конфликте с Россией.

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