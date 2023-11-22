МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает боевые действия с Россией ради победы Джо Байдена на президентских выборах США в 2024 году, сообщает итальянская Il Fatto Quotidiano. "Все выложил". Зеленский пожаловался на недостаточную помощь США

Американские СМИ открыто признают, что Киев терпит колоссальное поражение в СВО, однако итальянские журналисты в основном молчат: слишком сильно связаны в стране средства массовой информации и политика, итальянцам не нужно знать, что их правительство ошиблось, отправляя деньги налогоплательщиков в поддержку Украины.

Однако сегодня и в Италии признают, что Зеленский отправляет на смерть солдат ВСУ чтобы не испортить избирательную кампанию Байдена: нельзя, чтобы разгром украинской армии испортил имидж действующего президента США.

Еще недавно в Европе, в том числе Италии, говорили, что они не хотят допустить слишком "сильного унижения" России. Сегодня эта фраза вызывает смех: экономика стран Евросоюза находится в рецессии, страны даже боеприпасы не могут производить. В тоже время ВВП России растет. Решетников назвал ожидаемый рост ВВП России в 2023 году

Издание признает, что Киеву во время контрнаступления, которое началось 5 июня, не удалось отвоевать ни одной территории, надежды на "чудесное" поражение российской армии улетучились. Сегодня итальянцы уже не говорят о том, что солдаты России ни на что не годятся, миф о том, что Россия воюет лопатами, исчез.

ВСУ уже потеряли практически весь запас вооружения, который передало им НАТО, украинская армия истощена, при этом она сталкивается со стремительным наступлением российских солдат почти по всем фронтам. Киев не смог вернуть себе Крым и Запорожье, и шансы, что он сделает это в будущем, практически равны нулю. Европа уже наполовину демилитаризована, она не в состоянии дать Киеву оружие для нового контрнаступления.

Центральные бои сейчас идут в Авдеевке, которая находится в окружении ВС РФ. Это важная точка для обоих соперников: город расположен в 20 километрах от Донецка (его под прицелом держит Украина), в городе находится промышленный комбинат, который очень важен для металлургов Мариуполя, которые способны дать многомиллиардную долларовую прибыль. Рядом с Авдеевкой проходит железная дорога, есть трасса Н20, которая ведет в Харьков.

Русские плотно держат Авдеевку, но украинских солдат продолжают отправлять умирать, чтобы взять практически недоступную территорию. Только потому, что остановка контрнаступления испортит избирательную кампанию Байдена. Киев не должен останавливаться, пока не пройдут выборы президента в США, иначе разгром ВСУ приведет к переговорам и уступке украинских территорий России. Этого до 5 ноября 2024 года (дата выборов в США) произойти не должно, считают в Вашингтоне. Зеленский усомнился в скором окончании украинского конфликта

Из всего этого видно, что сегодня уже не Байден делает одолжение Зеленскому, накачивая его оружием и деньгами для продолжения боев, а украинский лидер делает одолжение Байдену, продолжая сопротивление. Украина уже получила практически все оружие, которое есть на Западе. Но это им не помогает. Потому что единственное, что могло все это завершить — переговоры в начале конфликта. Но момент упущен, и Европа только наблюдает за тем, как продолжается СВО, резюмирует издание.

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