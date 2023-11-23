2023-11-23T10:33:11+03:00
2023-11-23T10:33:11+03:00
2023-11-23T10:33:11+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231123/842349390.html
Австрийский страховщик Uniqa покинет российский рынок
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Австрийская страховая группа Uniqa рассчитывает в первой половине 2024 года завершить продажу своей доли в 75% в российской компании "Райффайзен Лайф", таким образом покинув рынок... ПРАЙМ, 23.11.2023
финансы, экономика, новости, в мире, россия, австрия, uniqa
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/81/841428149.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/81/841428149.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/81/841428148.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/81/841428148.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/81/841428136.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/81/841428136.jpg
https://1prime.ru/business/20230824/841560501.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Австрийская страховая группа Uniqa рассчитывает в первой половине 2024 года завершить продажу своей доли в 75% в российской компании "Райффайзен Лайф", таким образом покинув рынок РФ, сообщается в отчетности Uniqa.
"Ожидается, что сделка будет завершена в первом полугодии 2024 года при условии получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов", — говорится в отчете.
В конце августа компания заявила, что достигла соглашения о продаже своей доли в 75% в "Райффайзен Лайф" в пользу "Ренессанс Жизнь" и АО "Райффайзенбанк", тем самым планируя покинуть рынок РФ. Тогда компания сообщала, что рассчитывает завершить продажу в следующие шесть месяцев при условии получения необходимых одобрений.