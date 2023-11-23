МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Австрийская страховая группа Uniqa рассчитывает в первой половине 2024 года завершить продажу своей доли в 75% в российской компании "Райффайзен Лайф", таким образом покинув рынок РФ, сообщается в отчетности Uniqa. Австрийская страховая компания Uniqa покидает российский рынок

"Ожидается, что сделка будет завершена в первом полугодии 2024 года при условии получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов", — говорится в отчете.

В конце августа компания заявила, что достигла соглашения о продаже своей доли в 75% в "Райффайзен Лайф" в пользу "Ренессанс Жизнь" и АО "Райффайзенбанк", тем самым планируя покинуть рынок РФ. Тогда компания сообщала, что рассчитывает завершить продажу в следующие шесть месяцев при условии получения необходимых одобрений.