Die Welt: разочаровав Запад, Киев пытается производить свое оружие
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Киев убеждает Запад, что способен наладить собственное производство оружия. Но долгое время сотни украинских фирм не могли обеспечить фронт даже патронами, пишет Die Welt.
Контрнаступление провалилось, некоторые генералы открыто выражают разочарование, а наступающие холода шансы прорыва к нулю, но президент Владимир Зеленский продолжает убеждать Запад в скорой победе, пишут авторы статьи Грегор Швунг и Ибрахим Набер.
Запад сомневается в успехе ВСУ и не торопится с поставками вооружений. И дело не только в мотивации — европейским странам не хватает производственных мощностей. Министр обороны Германии Борис Писториус открыто признал, что ЕС не в состоянии передать Киеву миллион артиллерийских снарядов к марту следующего года.
В Киеве понимают, что для борьбы им необходимы боеприпасы, беспилотники и ракеты собственного производства. Об этом же писал и главнокомандующий Валерий Залужный в нашумевшей статье для британского журнала Economist.
Снабжение армии стало главной задачей министра по вопросам критической инфраструктуры Александра Камышина. Этого 39-летнего мужчину считают гением импровизации, пишут авторы статьи. Ему удалось сделать железную дорогу центральным элементом военной логистики. И теперь он должен поднять оборонное производство.
Однако сотня госпрепдприятий и пять сотен частных фирм еще полгода назад не могли обеспечить армию ни одним патроном. Хотя постепенно объемы производства растут, в том числе благодаря сотрудничеству с немецкой Rheinmetall, отмечают авторы статьи.
Проблемы с поставками современного оружия — одна из главных претензий Киева к западным странам. В сентябре Зеленский сообщил, что в стране будет развернут масштабный международный кластер по производству оружия и военной техники. Он допустил, что финансироваться это может за счет продажи конфискованных российских активов.
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