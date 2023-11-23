МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Киев убеждает Запад, что способен наладить собственное производство оружия. Но долгое время сотни украинских фирм не могли обеспечить фронт даже патронами, пишет Die Welt. Японский военкор рассказал о тяжелом положении ВСУ и превосходстве России

Контрнаступление провалилось, некоторые генералы открыто выражают разочарование, а наступающие холода шансы прорыва к нулю, но президент Владимир Зеленский продолжает убеждать Запад в скорой победе, пишут авторы статьи Грегор Швунг и Ибрахим Набер.

Запад сомневается в успехе ВСУ и не торопится с поставками вооружений. И дело не только в мотивации — европейским странам не хватает производственных мощностей. Министр обороны Германии Борис Писториус открыто признал, что ЕС не в состоянии передать Киеву миллион артиллерийских снарядов к марту следующего года.

В Киеве понимают, что для борьбы им необходимы боеприпасы, беспилотники и ракеты собственного производства. Об этом же писал и главнокомандующий Валерий Залужный в нашумевшей статье для британского журнала Economist.

Снабжение армии стало главной задачей министра по вопросам критической инфраструктуры Александра Камышина. Этого 39-летнего мужчину считают гением импровизации, пишут авторы статьи. Ему удалось сделать железную дорогу центральным элементом военной логистики. И теперь он должен поднять оборонное производство. Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя

Однако сотня госпрепдприятий и пять сотен частных фирм еще полгода назад не могли обеспечить армию ни одним патроном. Хотя постепенно объемы производства растут, в том числе благодаря сотрудничеству с немецкой Rheinmetall, отмечают авторы статьи.

Проблемы с поставками современного оружия — одна из главных претензий Киева к западным странам. В сентябре Зеленский сообщил, что в стране будет развернут масштабный международный кластер по производству оружия и военной техники. Он допустил, что финансироваться это может за счет продажи конфискованных российских активов.

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