АСТАНА, 29 ноя — ПРАЙМ. Национальная нефтетранспортная компания Казахстана "Казтрансойл" планирует в следующем году более чем втрое увеличить транзит российской нефти в Узбекистан, до 500 тысяч тонн, следует из сообщения пресс-службы предприятия. Цены на нефть немного выросли в преддверии заседания ОПЕК+

"В 2024 году ожидается увеличение объема транзита российской нефти через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан до 500 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

Указывается, что узбекская Sanoat Energetika Guruhi подала нефтетранспортной компании соответствующую заявку, с возможностью последующего увеличения транзита до 1 миллиона тонн в год.

При этом по итогам текущего года ожидаемый объем транзита нефти в Узбекистан из России по системе магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" составляет 154 тысячи тонн. В том числе за январь-октябрь этого года компания осуществила транзит 104 тысяч тонн.