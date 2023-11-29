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2023-11-29T16:37:47+03:00
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"Казтрансойл" нарастит транзит нефти из России в Узбекистан
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Национальная нефтетранспортная компания Казахстана "Казтрансойл" планирует в следующем году более чем втрое увеличить транзит российской нефти в Узбекистан, до 500 тысяч тонн,... ПРАЙМ, 29.11.2023
нефть, энергетика, новости, россия, узбекистан, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АСТАНА, 29 ноя — ПРАЙМ. Национальная нефтетранспортная компания Казахстана "Казтрансойл" планирует в следующем году более чем втрое увеличить транзит российской нефти в Узбекистан, до 500 тысяч тонн, следует из сообщения пресс-службы предприятия.
"В 2024 году ожидается увеличение объема транзита российской нефти через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан до 500 тысяч тонн", — говорится в сообщении.
Указывается, что узбекская Sanoat Energetika Guruhi подала нефтетранспортной компании соответствующую заявку, с возможностью последующего увеличения транзита до 1 миллиона тонн в год.
При этом по итогам текущего года ожидаемый объем транзита нефти в Узбекистан из России по системе магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" составляет 154 тысячи тонн. В том числе за январь-октябрь этого года компания осуществила транзит 104 тысяч тонн.