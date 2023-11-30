Экономист Гиринский: Росстат пересчитает пенсионеров по новым формам с декабря
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Росстат с декабря запустит новые формы статистического наблюдения за численностью пенсионеров и суммами назначенного им пенсионного обеспечения. О сути изменений агентству "Прайм" рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Приказ Росстата от 17 ноября 2023 года регламентирует некоторые формы статистического наблюдения. К ним относятся, в частности, "N94 Пенсии" — краткая форма, "Пенсии-Н", которая отражает данные о неработающих пенсионерах, и "94 Пенсии-Р", показывающая сведения о работающих пенсионерах.
По словам эксперта, данные регистры учета отражают более детально все виды пенсионного обеспечения на территории России. Новые правила вступят в силу с 1 декабря.
"Формы статистического наблюдения, генерируемые Росстатом по пенсионному учету, позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе", — пояснил Гиринский.
К примеру, на основании этих данных при необходимости можно более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.
Все формы представляются в территориальные органы Социального фонда. Они должны быть заполнены и оформлены первого числа месяца, следующего за отчетным.
Сведения обрабатывают, анализируют и группируют на основе релевантных источников, то есть информации, содержащейся на лицевых счетах пенсионеров, состоящих на учете в территориальных органах СФР.
Как правило, все данные в этих формах указывают по назначенным пенсиям с фиксированной точностью, которая ограничивается одним знаком после запятой. При калькуляции средних размеров пенсионного обеспечения требуемая точность составляет два знака после запятой.
https://1prime.ru/News/20231130/842404067.html