МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Росстат с декабря запустит новые формы статистического наблюдения за численностью пенсионеров и суммами назначенного им пенсионного обеспечения. О сути изменений агентству "Прайм" рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Названо основание для увеличения пенсий тем, кого не затронет индексация

Приказ Росстата от 17 ноября 2023 года регламентирует некоторые формы статистического наблюдения. К ним относятся, в частности, "N94 Пенсии" — краткая форма, "Пенсии-Н", которая отражает данные о неработающих пенсионерах, и "94 Пенсии-Р", показывающая сведения о работающих пенсионерах.

По словам эксперта, данные регистры учета отражают более детально все виды пенсионного обеспечения на территории России. Новые правила вступят в силу с 1 декабря.

"Формы статистического наблюдения, генерируемые Росстатом по пенсионному учету, позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе", — пояснил Гиринский.

К примеру, на основании этих данных при необходимости можно более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.

Все формы представляются в территориальные органы Социального фонда. Они должны быть заполнены и оформлены первого числа месяца, следующего за отчетным.

Сведения обрабатывают, анализируют и группируют на основе релевантных источников, то есть информации, содержащейся на лицевых счетах пенсионеров, состоящих на учете в территориальных органах СФР.

Как правило, все данные в этих формах указывают по назначенным пенсиям с фиксированной точностью, которая ограничивается одним знаком после запятой. При калькуляции средних размеров пенсионного обеспечения требуемая точность составляет два знака после запятой.