МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Россия не только сохранила потенциал в ракетостроении, но и существенно нарастила производство, нанося непоправимый урон ВСУ. Этот фактор может вынудить Киев пойти на переговоры с Москвой, пишет Military Watch Magazine. Зеленского заставят пойти на переговоры, пишет СМИ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что зимой Россия продолжит выводить из строя украинскую инфраструктуру, и у нее есть для этого необходимый запас ракет. Его слова прозвучали на фоне сообщений в СМИ о том, что западные партнеры склоняют Владимира Зеленского пойти на уступки Москве после провала контрнаступления.

При этом дальнейшая финансовая помощь Киеву выглядит все менее реалистичной из-за дискуссии в конгрессе США и общего экономического положения в Европе.

Российский военный потенциал, напротив, высок, отмечают авторы статьи. Производство ракетных систем класса "земля-земля" и "земля-воздух" не сильно сбавляло обороты даже в девяностые, когда все остальные отрасли были в упадке. Возможности России в этой сфере превосходят весь западный мир вместе взятый, подчеркивают авторы.

Более того, Россия не только обеспечивает себя боеприпасами и увеличивает количество ракетных подразделений, но и одновременно продолжает экспорт в Белоруссию и Индию.

Отдельно в статье упомянули комплекс "Искандер-М", поставки ракет для которого выросли в несколько раз с начала специальной военной операции. Об этом говорил и гендир Конструкторского бюро машиностроения, которое входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха, Сергей Питиков. В Киеве признали неспособность Украины нарастить военное производство

Тем временем, Киев самостоятельно не сможет нарастить военное производство, чтобы достичь паритета с Москвой, признал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью агентству УНИАН.

Зеленский настоятельно просит у НАТО больше оружия с целью привлечь внимание к Украине, сообщала газета Financial Times. Но пока его обращения остаются без ответа. Украинский президент даже назвал ноябрь "сложнейшим" месяцем в плане получения помощи от конгресса США.

Полный текст читайте на ИноСМИ>>>