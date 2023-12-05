МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X из США резко отреагировали на сообщение о том, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить на закрытом брифинге перед американскими сенаторами. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский заявил, что Запад не оказывает давления по переговорам с Россией

Ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил, что Зеленский по приглашению администрации США выступит во вторник по видеосвязи. Брифинг пройдет в преддверии голосования по вопросу выделения дополнительного финансирования Украине, которое запросил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Сообщение о приглашении Зеленского, которое было опубликовано в соцсети Х, бурно прокомментировали пользователи.

Пользователь с ником chiIIum удивился: "Опять?"

Комментатор FORWARD_future оказался грубее: "Отвали!"

А JimmyWa76268102 заявил украинскому лидеру протест: "Нет коррумпированному Зеленскому".

Комментатор albert1776 оставил обреченное послание: "Больше бессмысленной болтовни от Зеленского".

JamesMarcello6 задался сразу несколькими вопросами: "Почему так чертовски важно заключать частные сделки между Зеленским и лидерами демократов, такими как сенатор Шумер? Почему демократы так стараются обеспечить продолжение поступления денег (Украине — прим. ред.)? Никакого финансового вознаграждения здесь не предусмотрено, не так ли?"

FreedomFan88 недобро сыронизировал: "Кто-то расстроен тем, что сейчас все внимание уделяется Израилю".

"Голосуйте против помощи Украине", — призвал сенаторов nico_w1992.

ReischReisch1 выказал неравнодушие к гардеробу Зеленского: "Достает свою лучшую зеленую футболку".

"Проходимец снова возвращается", — пожаловался iamditto1.

А DjptrsnMana выдвинул предложение: "Переадресуйте вызов в Германию".