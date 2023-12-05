МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X из США резко отреагировали на сообщение о том, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить на закрытом брифинге перед американскими сенаторами. Об этом сообщает РИА Новости. Зеленский заявил, что Запад не оказывает давления по переговорам с Россией

Ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил, что Зеленский по приглашению администрации США выступит во вторник по видеосвязи. Брифинг пройдет в преддверии голосования по вопросу выделения дополнительного финансирования Украине, которое запросил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Сообщение о приглашении Зеленского, которое было опубликовано в соцсети Х, бурно прокомментировали пользователи.

Пользователь с ником chiIIum удивился: "Опять?"

Комментатор FORWARD_future оказался грубее: "Отвали!"

А JimmyWa76268102 заявил украинскому лидеру протест: "Нет коррумпированному Зеленскому".

Комментатор albert1776 оставил обреченное послание: "Больше бессмысленной болтовни от Зеленского".

JamesMarcello6 задался сразу несколькими вопросами: "Почему так чертовски важно заключать частные сделки между Зеленским и лидерами демократов, такими как сенатор Шумер? Почему демократы так стараются обеспечить продолжение поступления денег (Украине — прим. ред.)? Никакого финансового вознаграждения здесь не предусмотрено, не так ли?"

FreedomFan88 недобро сыронизировал: "Кто-то расстроен тем, что сейчас все внимание уделяется Израилю".

"Голосуйте против помощи Украине", — призвал сенаторов nico_w1992.

ReischReisch1 выказал неравнодушие к гардеробу Зеленского: "Достает свою лучшую зеленую футболку".

"Проходимец снова возвращается", — пожаловался iamditto1.

А DjptrsnMana выдвинул предложение: "Переадресуйте вызов в Германию".