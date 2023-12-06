МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. России удалось не только сохранить позиции в технологической гонке, но и сделать качественный рывок, создав платформу "Арктик СПГ 2". После ухода западных поставщиков Москва справляется своими силами, и теперь ее СПГ стал полностью независимым, пишет Myśl Polska. В Польше рассекретили, кого США накажут через "Арктик СПГ 2"

В июле президент России Владимир Путин побывал на объекте компании "Новатэк" на берегу Кольского залива в Мурманской области. Он ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа, которая сооружается для проекта "Арктик СПГ 2". Это уже второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". В планах построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (а в целом — 19,8 миллиона тонн СПГ в год).

"Арктик СПГ 2" — единственный в своем роде проект, отмечает автор статьи Анджей Щесняк. Используемая крупнотоннажная технология позволяет перерабатывать газ непосредственно на платформе. Загрузка в танкер сжиженного метана при очень низких температурах — это только видимая часть огромного технологического айсберга, подчеркивает Щесняк.

Автор напоминает, что российское правительство долгие годы произносило мантру об "импортозамещении", однако "Новатэк" продолжал заказывать проектирование и технику на Западе. Все изменилось, когда иностранные компании поспешно ушли из России, опасаясь американских санкций. Бей своих. США обнаружили слабое звено российского СПГ

Сбежал даже такой "малыш", как немецкий Linde, для которого российские проекты были единственным шансом выдержать конкуренцию с титанами в этой сфере. В итоге Linde ждут судебные процессы и реквизиция активов.

А Россия, тем временем, смогла преодолеть сложности и даже экспортировать 33 миллиона тонн СНГ, делает вывод Анджей Щесняк.

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что ждет наибольшего роста потребления газа в Азии — порядка 200 миллиардов кубометров. По его словам, текущее потребление газа в мире составляет около 4 триллионов кубометров газа, из них по трубопроводам экспортируется порядка 650 миллиардов, а в виде СПГ — около 550-ти.

Полную версию читайте на ИноСМИ >>>