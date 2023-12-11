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Венгрия отстояла поставки нефти по "Дружбе", заявил Сийярто
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Будапешт отказался уменьшить срок поставок российской нефти в страну по "Дружбе", сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "В ходе переговоров мы отвергли попытку приблизить... ПРАЙМ, 11.12.2023
новости, россия, венгрия, российская нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУДАПЕШТ, 11 дек — ПРАЙМ. Будапешт отказался уменьшить срок поставок российской нефти в страну по "Дружбе", сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"В ходе переговоров мы отвергли попытку приблизить конечную дату исключения Венгрии на покупку российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Была страна, которая пожелала прекратить действие нашего исключения в короткое время", — отметил Сийярто венгерским журналистам.
Дипломат подчеркнул, что правительство выступает против ограничительных мер, которые противоречат национальным интересам государства.
Более того, он добавил, что Венгрия ветирует 12-й пакет антироссийских санкций, если венгерской компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии и Чехии.
По его словам, 5 декабря истекли правила, согласно которым венгерская нефтегазовая компания MOL могла экспортировать нефтепродукты из российской нефти на рынок упомянутых стран..