БУДАПЕШТ, 11 дек — ПРАЙМ. Будапешт отказался уменьшить срок поставок российской нефти в страну по "Дружбе", сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Венгрия пообещала не блокировать движение фур, заявила погранслужба Украины

"В ходе переговоров мы отвергли попытку приблизить конечную дату исключения Венгрии на покупку российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Была страна, которая пожелала прекратить действие нашего исключения в короткое время", — отметил Сийярто венгерским журналистам.

Дипломат подчеркнул, что правительство выступает против ограничительных мер, которые противоречат национальным интересам государства.

Более того, он добавил, что Венгрия ветирует 12-й пакет антироссийских санкций, если венгерской компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии и Чехии.

По его словам, 5 декабря истекли правила, согласно которым венгерская нефтегазовая компания MOL могла экспортировать нефтепродукты из российской нефти на рынок упомянутых стран..