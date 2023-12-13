Times: Сунака призвали разрешить господдержку добычи нефти на Фолклендах
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Члены правящей в Британии Консервативной партии призывают своего лидера Риши Сунака отменить политику, запрещающую правительству оказывать поддержку проектам по добычи нефти на британских заморских территориях, в частности на спорных Фолклендских островах, сообщает газета Times.
"Риши Сунак столкнулся с давлением со стороны парламентариев от тори и нефтяных компаний, требующих отменить правила, направленные на достижение углеродной нейтральности, которые препятствуют правительственной поддержке добычи нефти на Фолклендских островах", — говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, в 2021 году экс-премьер Борис Джонсон представил новую политику, согласно которой британское правительство больше не может поддерживать разработку месторождений ископаемого топлива за границей, в том числе и на заморских британских территориях.
Однако в настоящий момент ряд консерваторов призывает Сунака отменить эти правила для заморских территорий, указывая на цель правительства добиться энергетической безопасности страны и на более ранее решение самого премьера дать добро на добычу нефти и газа в Северном море, пишет Times.
Отмечается, что у Фолклендских островов находится крупное месторождение Sea Lion с запасами нефти в 1,7 миллиарда баррелей, и энергетические компании пытаются заручиться финансированием в размере 1,3 миллиарда долларов для начала его разработки. Израильская компания Navitas Petroleum, руководящая проектом, призывает британских чиновников обеспечить правительственную гарантию, обещая взамен льготный доступ к добытой нефти, говорится в статье.
Однако, по некоторым сообщениям, Аргентина, претендующая на Фолклендские острова, оказывает давление на международные банки, чтобы те не поддерживали разработку месторождения, отмечает издание.
Ранее президент Аргентины Хавьер Милей во время предвыборной кампании заявил о намерении вернуть Фолклендские острова, обещая рассмотреть различные варианты возвращения территорий дипломатическими путями. В Лондоне же в ответ завили, что не планируют возвращаться к вопросу принадлежности островов. Сами жители Фолклендов настаивали, что они останутся частью Великобритании.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса.
В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
https://1prime.ru/News/20231213/842550477.html