МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Члены правящей в Британии Консервативной партии призывают своего лидера Риши Сунака отменить политику, запрещающую правительству оказывать поддержку проектам по добычи нефти на британских заморских территориях, в частности на спорных Фолклендских островах, сообщает газета Times. В Сирии заявили о недостатке нефти для покрытия нужд страны

"Риши Сунак столкнулся с давлением со стороны парламентариев от тори и нефтяных компаний, требующих отменить правила, направленные на достижение углеродной нейтральности, которые препятствуют правительственной поддержке добычи нефти на Фолклендских островах", — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, в 2021 году экс-премьер Борис Джонсон представил новую политику, согласно которой британское правительство больше не может поддерживать разработку месторождений ископаемого топлива за границей, в том числе и на заморских британских территориях.

Однако в настоящий момент ряд консерваторов призывает Сунака отменить эти правила для заморских территорий, указывая на цель правительства добиться энергетической безопасности страны и на более ранее решение самого премьера дать добро на добычу нефти и газа в Северном море, пишет Times.

Отмечается, что у Фолклендских островов находится крупное месторождение Sea Lion с запасами нефти в 1,7 миллиарда баррелей, и энергетические компании пытаются заручиться финансированием в размере 1,3 миллиарда долларов для начала его разработки. Израильская компания Navitas Petroleum, руководящая проектом, призывает британских чиновников обеспечить правительственную гарантию, обещая взамен льготный доступ к добытой нефти, говорится в статье. Венесуэла осудила распределение нефтяных месторождений Гайаной

Однако, по некоторым сообщениям, Аргентина, претендующая на Фолклендские острова, оказывает давление на международные банки, чтобы те не поддерживали разработку месторождения, отмечает издание.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей во время предвыборной кампании заявил о намерении вернуть Фолклендские острова, обещая рассмотреть различные варианты возвращения территорий дипломатическими путями. В Лондоне же в ответ завили, что не планируют возвращаться к вопросу принадлежности островов. Сами жители Фолклендов настаивали, что они останутся частью Великобритании.

Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса.

В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.