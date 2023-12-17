МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что процесс снятия импортной пошлины с ввозимых яиц практически завершен, это внесет вклад в насыщение рынка и тем самым может повлиять на цену продукта. Эксперт спрогнозировала стоимость турецких яиц в России

"Мы практически завершили снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое нам позволит насытить рынок, дать тот дополнительный объем, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену", — сказал Патрушев журналистам в кулуарах съезда "Единой России".

Глава минсельхоза Белоруссии Сергей Бартош ранее заявил, что республика готова поставить в Россию излишки на своем рынке яиц.

По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасии Прикладовой в перспективе возможны поставки и из Турции. География турецких поставок свидетельствует о налаженных маршрутах, то есть в этом плане проблем возникнуть не должно, при этом Анкара способна нарастить объемы экспорта, что показывает динамика торговли, отметила она.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, отвечая на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться", она уже минимум две недели является предметом обсуждения с министерством сельского хозяйства. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства.