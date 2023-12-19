МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Объем экспорта российской нефти в Индию к 2030 году при сохранении текущих тенденций может превысить 100 миллионов тонн в год, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, выступая на XIV Российско-индийском бизнес-диалоге. Россия вошла в четверку основных торговых партнеров Индии

"Год назад мы говорили о 30 миллиардах долларов товарооборота (межу Россией и Индией — ред.), сейчас уже за 50 миллиардов долларов заходит. Понятно, что эти рекорды достигаются в основном за счет поставок в Индию российских энергоресурсов", — сказал Шохин. На его взгляд, к 2030 году можно выйти и на цифры за пределами 100 миллиардов тонн экспорта нефти.

Шохин подчеркнул, что это возможно при при сохранении текущих тенденций. При это он признал, что Индия находится "под зорким оком Госдепа США, OFAC, Европейской комиссии и так далее". "Постоянно приезжают делегации, которые контролируют некие обходы санкций. И мы понимаем, что не так просто эти тенденции сохранить", — заявил Шохин.

Глава РСПП отметил, что существуют и другие проблемы для взаимной торговли. "Чего греха таить, у нас двойной дисконт идет: дисконт по цене и дисконт по платежам", — заявил он. Минэкономразвития предрекло рекордный товарооборот России и Индии

"Мы часто говорим о выстраивании торговли с использованием валют дружественных стран, и этот процесс, безусловно, идет активно. Но без выстраивания альтернативной валютно-финансовой платежей системы, наверное, не обойтись. Здесь речь не идет о том, чтобы заменить существующую Бреттон-Вудскую систему на другую, которая будет противостоять существующей международной платежно-расчетной системе. Речь идет о том, чтобы создать некую альтернативу, которой могут при желании пользоваться члены БРИКС", — сказал он.

По словам главы РСПП, Россия будет продвигать эту тему в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году.

Индийско-российский бизнес-диалог организован Индийским бизнес-альянсом (ИБА) при поддержке Делового совета по сотрудничеству с Индией (BCCI) департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и фонда "Росконгресс". В мероприятии приняли участие представители бизнеса, руководители федеральных министерств, ведомств и субъектов РФ, институтов развития и общественных организаций. Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное перспективам двусторонней торговли и росту инвестиций между Индией и Россией.