МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Москве удается срывать сделки по поставкам вооружений Киеву. Именно Россия помешала ВСУ получить современные истребители. Об этом глава "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас сообщил в интервью "Экономической правде". Белый дом: США объявят о последнем пакете оружия Украине до конца года

По его словам, есть много примеров, когда российским переговорщикам удавалось убедить продавцов техники отказываться от договоренностей с Киевом. Одна из перспективных сделок была сорвана "на другом конце планеты" после того, как важные документы попали в руки россиян. Москве удается найти нужные аргументы, признали в Киеве.

Украина хочет получить от западных стран истребители новых модификаций, не уступающие по характеристикам российским аналогам. Основным конкурентом в воздухе представитель ВВС Украины Юрий Игнат называл российский Су-35.

В августе Владимир Зеленский сообщал о "прорывной договоренности" с Нидерландами, Киев надеялся получить более четырех десятков истребителей F-16. О возможности таких поставок западные лидеры говорили всю вторую половину 2023 года. После майского саммита G7 президент США Джо Байден объяснял журналистам, что рассматривает поставки истребителей как часть "долгосрочных обязательствах" Запада, направленных на укрепление "способности Украины обеспечивать самооборону". Он незабываем. Американцы восхитились российским истребителем

Летом издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что истребители F-16 начнут передавать не раньше 2024 года. В июле страны НАТО подписали меморандум о начале подготовки украинских пилотов для F-16.

Долгое время западные чиновники опасались, что из-за передачи авиации НАТО рискует напрямую втянуться в конфликт на Украине. Однако после провала контрнаступления стало очевидным, что ВСУ не хватает именно поддержки авиации. На этом настаивал и главком Валерий Залужный.

В Российским МИДе, комментируя намерения союзников США передать Украине F-16, подчеркнули, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации и что Россия учтет это в своих планах.