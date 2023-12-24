МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Правительство России приняло законопроект, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации, сообщается на сайте кабмина. Названа сумма дохода по вкладам, которая не облагается НДФЛ

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и статью 10 федерального закона "О национальной платёжной системе" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

В понедельник издание РБК со ссылкой на законопроект сообщало, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита в 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета.

Как сообщало издание, в Росфинмониторинге объяснили, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма — поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов, подчеркнули в ведомстве.

В мае в Росфинмониторинге сообщали, что ведомство планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Кроме того, предлагалось ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.